Segunda-feira, 15 de junho de 2020, atualizada às 9h30

Caixa pagará auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados



Da redação



A Caixa anunciou, no último sábado, 13 de junho, que pagará o auxílio emergencial para 4,9 milhões de novos cadastrados na próxima semana. O repasse de valores relativos ao benefício vai movimentar mais de R$ 3,2 bilhões.

Por terem sido admitidos no programa recentemente, esse grupo receberá a primeira parcela do benefício. Pelo agendamento divulgado pelo banco, o crédito será feito na conta desses brasileiros na próxima terça-feira, 16 e quarta-feira, 17.

Na terça-feira, a previsão é o recebimento por aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-feira será a vez das pessoas com data de nascimento entre julho e dezembro. Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa Tem, que permite transações e pagamentos com QR Code.

Já o saque em dinheiro deverá seguir calendário próprio, iniciando em julho e variando a cada dia de acordo com a data de nascimento.

Datas para saques e transferência para outras contas

Dia para sacar - Quem pode sacar

06 de julho - nascidos em janeiro

07 de julho - nascidos em fevereiro

08 de julho - nascidos em março

09 de julho - nascidos em abril

10 de julho - nascidos em maio

11 de julho - nascidos em junho

13 de julho - nascidos em julho

14 de julho - nascidos em agosto

15 de julho - nascidos em setembro

16 de julho - nascidos em outubro

17 de julho - nascidos em novembro

18 de julho - nascidos em dezembro

Segundo a instituição, a definição de datas específicas de acordo com o calendário fixado pelo Ministério da Cidadania foi adotada para evitar aglomerações nas unidades de atendimento. No início do pagamento do auxílio, foram registradas longas filas em agências da Caixa em diferentes cidades do país.

Como será o pagamento?

A quantia de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães chefe de família) será depositada diretamente em conta digital gratuita da Caixa, aberta especialmente para o programa emergencial.

Diferentemente do que ocorreu na primeira parcela dos primeiros aprovados, a regra passou a valer também para quem tem conta bancária em outros bancos. Esta foi uma das mudanças desta segunda fase de pagamentos.

Até então, os correntistas da Caixa e de outros bancos podiam receber o auxílio diretamente nas contas informadas no pedido do benefício ou listadas no Cadastro Único, sem precisar esperar pelo calendário de saques e transferências.

