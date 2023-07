BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada nesta sexta-feira (30) para averiguar uma possível bomba na entrada da sede do STF (Supremo Tribunal Federal). Horas depois, a corporação informou que a suspeita foi descartada.

O QUE ACONTECEU

Um pacote foi deixado em uma lixeira na rua, nos fundos do STF. O objeto estava na via S2, área próxima ao TCU (Tribunal de Contas da União). Por precaução, o acesso e a saída do tribunal foram suspensos, e as forças de segurança foram acionadas.

Horas depois, a suspeita foi descartada pela polícia.

Não é a primeira suspeita de bomba na capital federal. Na véspera de Natal, um artefato explosivo foi encontrado em um caminhão com querosene estacionado nas proximidades do Aeroporto de Brasília.

Nesta quinta-feira (29), uma mala suspeita foi vistoriada pela polícia no Sudoeste, bairro nobre. Às 19h, a suspeita foi descartada: era uma mochila com roupas, que foi deixada pelo dono, de acordo com a PMDF.

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira foi preso e afirmou que havia planejado a ação no aeroporto a fim de chamar a atenção de outros apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) contra a eleição do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em depoimento, confessou ter montado o plano da bomba no veículo com o auxílio de um homem chamado Alan Diego dos Santos Rodrigues ?que está foragido.