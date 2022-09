SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cinco candidatos mais bem colocados para o Governo de São Paulo participam nesta terça-feira (13) de debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL e TV Cultura.

O evento começa às 22h e será realizado no Memorial da América Latina, zona oeste da capital paulista. Serão três blocos, com dois segmentos cada um.

Na primeira, terceira e quinta partes, os candidatos respondem a perguntas de jornalistas, enquanto perguntam entre si nos segmentos 2 e 4. A parte final será dedicada às considerações finais. O debate será transmitido também nos sites e redes sociais dos veículos.

Participam Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo).

Segundo a última pesquisa Datafolha, de 1º de setembro, Haddad lidera com 35%, seguido de Tarcísio, que marca 21%. O atual governador aparece com 15%. Cezar e Poit pontuaram 1% cada um.

As regras para o debate foram definidas em reunião entre os veículos e as campanhas. Também foi sorteada a posição dos candidatos, que ficarão na seguinte sequência, da esquerda para a direita do vídeo: Vinícius Poit, Elvis Cezar, Rodrigo Garcia, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas.

Primeiro bloco: na primeira rodada, cada candidato responde a perguntas formuladas por jornalistas após sorteio e terá um minuto para responder. Na segunda rodada, um candidato pergunta a outro candidato ?a pergunta pode ter 45 segundos, a resposta 3 minutos (para resposta e tréplica), a réplica terá até um minuto e a tréplica, conforme sobrar tempo da resposta.

Segundo bloco: na primeira rodada, jornalistas de Folha de S.Paulo, UOL e TV Cultura perguntam a um candidato, que terá 3 minutos para responder. Na segunda rodada, um candidato pergunta a outro ?a pergunta pode ter 45 segundos, a resposta até 3 minutos (resposta e tréplica), réplica terá 1 minuto e a tréplica dependerá do tempo que sobrar da resposta.

Terceiro bloco: na primeira rodada, jornalistas de Folha de S.Paulo, UOL e TV Cultura perguntam a um dos candidatos e escolhem um outro para comentar a resposta. Na segunda rodada, em ordem inversa do primeiro bloco, candidatos terão um minuto e meio para se despedir.

O candidato poderá pedir direito de resposta apenas se for ofendido moral e pessoalmente. Esse pedido deve ser feito imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra, e o mediador submeterá a avaliação ao comitê formado por dois jornalistas e um advogado. Se for concedido, o candidato terá 45 segundos para sua fala.

DEBATE DE CANDIDATOS AO GOVERNO DE SP Quando: Terça-feira (13)

Horário: A partir das 22h

Onde assistir: Site da Folha de S.Paulo, UOL, TV Cultura e YouTube