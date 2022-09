“O Brasil precisa abrir sua economia para voltar a se tornar mais competitivo no mundo. Todos os países que enriqueceram, enriqueceram competindo no comércio internacional. E o melhor do Brasil, que é o agronegócio, é o único setor da economia que cresce nesse comércio internacional”, disse o presidenciável.

O candidato acrescentou que seu plano de governo prevê uma abertura gradual da economia para permitir a reindustrialização “para que a indústria brasileira tenha acesso ao melhor da tecnologia, às cadeias globais de valor e ao crédito internacional”.

A agenda do candidato também conta com uma visitar ao Gerar, organização sem fins lucrativos destinada a desenvolver e implementar projetos de sustentabilidade social e ambiental, uma caminhada no calçadão de Curitiba e a apresentação das propostas do plano de governo do Novo à maçonaria.

