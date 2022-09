Agência Brasil - Banner eleições 2022

Tebet acrescentou que, se eleita, vai investir no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e nenhuma verba da pasta será cortada. “Imagine a tecnologia a serviço na irrigação do Nordeste, do agreste, do sertão do nordeste brasileiro. Imagina essa tecnologia à disposição em um prontuário único. Não é um prontuário único em Caruaru só. É um prontuário único onde eu, que estou lá de Mato Grosso do Sul, se sair de lá vir para o Recife e ficar doente e precisar de um sistema SUS eu chego aqui, eu tenho a minha ficha”, explicou acrescentando a importância do uso da telemedicina nos rincões mais distantes do país.

Ao falar de educação, ela apontou a falta de qualificação como um grande problema no país. Simone Tebet admitiu a necessidade de rever o ensino universitário e avaliar se os cursos oferecidos atendem a necessidade do mercado, de modo que o jovem formado tenha emprego. A candidata ressaltou a importância da valorização dos professores. “Nós temos que assumir o compromisso da União com os municípios e com os estados. Acabar com as 2 mil creches inacabadas no Brasil, são 14 mil obras paradas em todo o Brasil”, lembrou.

