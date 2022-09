- Leo Pericles associa pobreza ao risco de depressão

"As pessoas trabalham demais, não recebem o suficiente, são submetidas à pobreza, adquirem doenças psicológicas e por isso não conseguem trabalhar e ficam sem acesso até mesmo às necessidades mais básicas", escreveu o candidato nas redes sociais.

Leo Pericles levantou o assunto fazendo menção à campanha Setembro Amarelo. A iniciativa é realizada desde 2014 através da parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). Ao longo do tempo, a adesão de outras entidades e também de órgãos públicos contribuiu para ampliar o número de ações desenvolvidas. A campanha ocorre anualmente em setembro porque a OMS celebra, no dia 10 deste mês, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Na edição deste ano, o lema do Setembro Amarelo é “A vida é a melhor escolha!”.

Ao longo do dia, Leo Pericles cumpriu agenda em Curitiba. Ele percorreu ruas do centro e da periferia da capital paranaense, apresentando sua candidatura a moradores e comerciantes.

