Ciro Gomes (PDT): às 10h visita a Vila do Sonho em Trindade (GO).

Constituinte Eymael (DC): às 10h fará caminhada na Avenida Rio Pequeno em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL): pela manhã, faz motociatas em São José do Capibaribe, Toritama e Caruaru, no estado de Pernambuco. À tarde participa da Marcha para Jesus em Garanhuns (PE).

Léo Péricles (UP): agenda não informada

Lula (PT): às 10h participa de ato na Boca Maldita em Curitiba.

Padre Kelmon (PTB): cumpre agenda interna com padres e pastores apoiadores da campanha em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB): às 16h fará uma caminhada no bairro Cidade Tirades em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): agenda não informada.

Soraya Thronicke (União): às 7h50, tem caminhada e corpo a corpo com eleitores pelas ruas de Natal e às 10h30 uma entrevista coletiva na sede da Executiva Estadual do União Brasil do Rio Grande do Norte. Às 15h30, fará um comício na Joan Society.

Vera (PSTU): às 9h30, participa de debate on-line na reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas. Às 17h participa da plenária virtual ‘Faremos Palmares de novo’, via Google Meet e, às 18h, participa do ato-festa das candidaturas socialistas do PSTU, em Belo Horizonte (MG).

