A viagem de Mourão prevê, além do encontro bilateral, a participação em um seminário sobre comércio exterior entre os dois países, jantar com o embaixador do Brasil no país andino e uma visita às instalações da feira Expoalimentária, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, que conta com participação de expositores brasileiros.

De acordo com a legislação, candidatos não podem assumir o posto de presidente da República nos seis meses anteriores ao pleito. Hamilton Mourão disputa uma vaga no Senado, pelo Rio Grande do Sul. Por causa disso, ele viajou para fora do país para não precisar assumir à Presidência da República, que no momento está sendo exercida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

