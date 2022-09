Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta quarta.

Ciro Gomes (PDT): às 10h participa de sabatino Estadão/Faap em São Paulo e às 19h concede entrevista ao podcast Monark Talks.

Constituinte Eymael (DC): faz caminhada em Valinhos (SP) e em Campinas (SP).

Notícias relacionadas:

faz caminhada em Valinhos (SP) e em Campinas (SP).

Jair Bolsonaro (PL): Atividades institucionais em Brasília.

Leo Pericles (UP): Agenda não divulgada.

Lula (PT): às 15h receberá representantes de movimentos que atuam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência em São Paulo.

Padre Kelmon (PTB): Reunião interna com apoiadores e lideranças

Simone Tebet (MDB): às 10h30 visita o Centro Paula Souza em São Paulo, às 14h recebe a Medalha Ulisses Guimarães na Praça da Liberdade em Rio Claro (SP) e às 14h30 realiza uma caminhada saindo do Sindicato dos Ferroviários de Rio Claro. Às 16h participa de uma caminhada partindo do Mercado Municipal de São Carlos (SP).

Sofia Manzano (PCB): às 9h concede entrevista à TV Gazeta, às 11h concede entrevista à Carta Capital, às 15h realiza gravação para o podcast A Deriva e às 20h30 realiza live sobre os comunistas e as pessoas com deficiência. Todos eventos em São Paulo.

Soraya Thronicke (União): às 8h30 concede entrevista online ao programa Super N - da Super Rádio (FM 91,7) e do jornal O Tempo (Minas Gerais), às 14h participa de gravação de entrevista ao Jornal da Gazeta da TV Gazeta, às 15h concede entrevista ao jornal Valor Econômico e às 19h30 concede entrevista online ao programa Papo N1 do Portal N1 Entretenimento. Todos eventos em São Paulo.

Vera (PSTU): às 10h30 se reúne com o Diretório Estadual do PSTU Sergipe em Aracaju, às 12h30 concede entrevista ao vivo à Rádio Jornal em Aracaju e às 18h30 se reúne com a militância e apoiadores da campanha na sede do Sindicato dos Petroleiros em Aracaju.



Tags:

Agenda de Candidatos | Eleições | Eleições 2022 | Política