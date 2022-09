A candidata do União Brasil à presidência da República, Soraya Thronicke, defendeu hoje (21) a utilização de armas não letais para a defesa pessoal principalmente de mulheres e idosos. Segundo a candidata, o uso dos equipamentos, como sprays de pimenta, daria às vítimas maior chance de escaparem dos agressores.

“É um meio de defesa eficaz utilizado pelo Exército, pela Segurança Pública, que poderia ser vendido facilmente para quem desejasse, não só para mulheres, mas idosos também, que sofrem violência dentro de casa”, disse a candidata em suas redes sociais. “Isso permitiria você escapar do agressor com o tempo suficiente. Eu me sentiria mais segura”, acrescentou.

A agenda da candidata do União Brasil teve hoje entrevistas para a Super Rádio (FM 91,7), para o jornal O Tempo, de Minas Gerais, para a TV Gazeta de São Paulo, ao Valor Econômico e ao Portal N1 Entretenimento.



Agenda de Candidatos | Campanha eleitoral | Eleições | Eleições 2022 | Política | Soraya Thronicke