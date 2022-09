- Vera quer ampliar investimentos no combate à violência contra mulheres

A candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lucia, propôs hoje (21) ampliar os investimentos em políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. A candidata defendeu aumentar os recursos para a Lei Maria da Penha e para a criação de novas delegacias especializadas em crimes contra a mulher.

“É preciso dar um basta nessa situação, mas, para isso, necessita-se a retomada dos investimentos em políticas públicas de combate à violência contra mulheres. Precisamos que novas delegacias especializadas sejam construídas e passem a funcionar em tempo integral e com fácil acesso para as mulheres”, disse Vera.

A candidata ainda propôs a criação, em todas as cidades brasileiras, de novos centros de referências e abrigos para as vítimas. “Violência contra as mulheres é crime, por isso dependemos punição aos agressores”, acrescentou.

