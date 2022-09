SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não soube responder o local em que vota em São José dos Campos, município paulistano que o ex-ministro registrou como domicílio eleitoral para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.

Ele foi questionado sobre o assunto em uma sabatina realizada pela TV Vanguarda, afiliada da TV Globo naquela cidade. "O senhor vota onde? Qual é o seu local de votação?", questionou a repórter que conduzia a conversa.

Em resposta, Tarcísio deu um riso abafado e falou: "Ah, é um colégio." "Sabe o bairro, por curiosidade?", seguiu a apresentadora. Constrangido, Tarcísio ficou em silêncio por um momento até a repórter emendar: "Fugiu à cabeça, né?"

"Sim, fugiu à cabeça", completou o candidato do Republicados.

Tarcísio é ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL). Carioca de nascença, ele registrou domicílio eleitoral em São José dos Campos alegando ter vínculos afetivos com a cidade, na qual ele também afirma ter familiares.

O fato de ele não ser paulista é recorrentemente usado por rivais para ataca-lo na corrido pelo Governo de São Paulo. O candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, postou o vídeo com a entrevista.

"Já que é a primeira vez que você vota em SP, clica aqui pra descobrir o seu local de votação", escreveu com indicação do site do TSE, onde eleitores podem checar a informação.

O PSOL, aliado de Fernando Haddad (PT) , questionou no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) a ação do candidato do Republicanos. A representação, porém, não foi julgada por ter entrado fora do prazo previsto.