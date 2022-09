BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (22) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não apresenta plano [de governo] porque já negociou ministérios, estatais e bancos em troca de apoio".

O cronograma inicial apresentado pela campanha petista previa que fosse apresentado um programa "didático e inovador" com cerca de 50 páginas. No entanto, Lula protocolou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um documento de 21 páginas e tem feito promessas, como da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que não constam na proposta enviada à Justiça Eleitoral.

A campanha havia cogitado apresentar um programa mais detalhado antes do primeiro turno, mas recuou.

O chefe do Executivo aproveitou a deixa para criticar seu principal adversário nas eleições deste ano. "Não dá pra assumir compromissos com o povo se já está comprometido com maracutaia", escreveu.

Segundo ele, Lula propõe um "modelo promíscuo" de entregar cargos em troca de apoio e isso "resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos da nação".