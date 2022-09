BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A candidata a vice-presidente Mara Gabrilli (PSDB) disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, estar "lisonjeada" com a nota divulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sobre as eleições nesta quinta-feira (22).

Sem citar nomes, o tucano pediu voto em favor de candidatos que defendam as instituições, a ciência e a diversidade, em recado velado contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

"Fernando Henrique para mim é uma bússola, né? Uma bússola para todos nós. O presidente é sempre a voz do bom senso, da direção que o Brasil precisa, e eu te confesso que eu fiquei bem lisonjeada porque o presidente citou exatamente a nossa plataforma de governo", afirmou a companheira de chapa da presidenciável Simone Tebet (MDB).

Mara destaca a menção à inclusão feita por FHC que, segundo a senadora, só é defendida por ela e por Simone. "Eu creio que o presidente, assim como eu e Simone, acreditamos no melhor para o Brasil, e tenho certeza de que cada voto importa", diz.

Na campanha de Tebet, o esforço tem sido para minimizar o impacto da declaração de apoio, lida pelo PT como uma manifestação de voto velada no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para integrantes do MDB, FHC já havia posado para uma foto ao lado de Lula e esse apoio já estava precificado, inclusive pelo eleitor.

Na prática, emedebistas dizem não poder reclamar do apoio do PSDB, que contribuiu com R$ 6,5 milhões para a candidatura e tem lideranças engajadas na campanha.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, diz não ter visto como um apoio a Lula, porque Fernando Henrique sequer menciona o nome de algum candidato. "Estamos muito animados. Nossas pesquisas mostram um crescimento na reta final que mostra que estamos no caminho certo", sustenta.