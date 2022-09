SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Emídio de Souza pediu ao Ministério Público Regional Eleitoral para investigar a conduta do governador Rodrigo Garcia (PSDB) e do secretário de Governo, Marcos Penido, por terem, no seu entendimento, usado a estrutura do estado para fazer campanha.

A coluna Painel, da Folha de S.Paulo, revelou que membros da gestão Rodrigo Garcia fizeram campanha para a reeleição do tucano durante evento oficial do Governo de São Paulo em Caçapava, interior do estado, nesta sexta-feira (23). Penido fez críticas a Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda que sem citá-los nominalmente.

"É absurdo o uso da estrutura do Governo do estado para campanha eleitoral. Ao usar um evento oficial para atacar adversários e promover o candidato do PSDB ao Governo de SP, secretários de estado violam leis. Vou abrir uma representação no MPE por crime eleitoral. Usar servidores e a estrutura pública para promoção pessoal é crime. Isso é grave!", afirma Emídio.

Na peça protocolada, Emídio argumenta que, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o entendimento é de que o "uso indevido" de cargo político para impulsionar candidato pode configurar abuso de poder econômico.

Quando o episódio foi revelado, o Governo de São Paulo disse que Penido "só reproduziu informações já divulgadas na imprensa, sem qualquer infração a Lei Eleitoral".

"Não houve pedido de voto para qualquer candidato. Portanto, não há infração eleitoral", diz o texto.