SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula (PT) acumulou mais manifestações positivas nas redes com sua participação no Programa do Ratinho (SBT), na quinta-feira (23), do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua ida à atração. Nos dois casos, porém, as publicações negativas superaram as elogiosas.

Uma análise feita no Twitter pela empresa Vox Radar indica que, do total de publicações sobre a presença do petista na emissora de Silvio Santos, 39% foram negativas, 33% positivas e 28% neutras. Já sobre Bolsonaro, que foi ao programa no dia 13 deste mês, 60% das postagens eram negativas, contra 18% positivas e 22% neutras.

Levando em consideração o total de interações geradas pelas postagens, Lula somou 1,6 milhão de likes, comentários e compartilhamentos, enquanto Bolsonaro angariou 1,4 milhão deles. A Vox Radar não descarta perfis considerados falsos de suas amostras.

Segundo dados do SBT, a entrevista de Ratinho com Bolsonaro teve média de 6,4 pontos de audiência, com pico de 5,8. Lula ficou atrás, marcando 5,1 pontos de audiência, com pico de 5,8 pontos.