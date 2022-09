SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Haddad (PT) manteve a vantagem na corrida pelo Governo de São Paulo, registrando 34% das intenções de votos na pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27).

Em seguida, aparecem o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 24% e 19%, respectivamente.

O levantamento, contratado pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Num eventual segundo turno entre Haddad e Tarcísio, o petista venceria o bolsonarista por 44% a 37%. Brancos e nulos são 11%, e 8% não sabem.

Entre Haddad e Rodrigo, o primeiro vence com 41% a 38%. Brancos e nulos são 14%, além de 8% que não sabem.

O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades no mês anterior em razão do término de um acordo de licenciamento. O registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é SP- 04944/2022. O Nível de confiança é de 95%.

Tags:

SP