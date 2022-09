Divulgação - Cleitinho Azevedo (PSC), candidato a vaga de Mina no Senado

Cleitinho Azevedo (PSC), candidato ao Senado por Minas Gerais, cumpre agenda de campanha nesta quarta-feira (28), em Juiz de Fora, faltado quatro dias para as eleições, com primeiro turno neste domingo (2). Ele desceu Calçadão da Rua Halfeld discursando para apoiadores, acompanhado do candidato Noraldino Júnior (PSC) à reeleição para Deputado Estadual e a candidata Kátia Dias (PSC), para Deputada Federal.

O candidato está à frente na disputa pela vaga de Minas Gerais ao Senado, de acordo com a última pesquisa divulgada pela Datafolha. Ele lidera com 17% das intenções de voto, e o candidato à reeleição Alexandre Silveira (PSD), está com 13%.

Tags:

Eleições 2022 | Política