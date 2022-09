Toninho Tavares/Agência Brasília - Eixo Monumental, Plano Piloto, Brasília, DF, Brasil 22/1/2018 Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília. Em um mês de testes com dois drones, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou 382 infrações nas vias em 30 atuações com os equipamentos para auxiliar o monitoramento e a fiscalização. As principais violações às regras que os agentes identificaram com ajuda da tecnologia foram não sinalizar para mudar de direção (132) e o uso do celular ao volante (90).

As principais zonas eleitorais do Distrito Federal contarão com uma ferramenta inédita de fiscalização nessas eleições. Pela primeira vez, drones da Polícia Federal circularão os céus da capital durante o domingo de votação, ajudando o Tribunal Regional Eleitoral do DF no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores.

Segundo o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati, a Justiça Eleitoral atuará “com energia” para reprimir qualquer ato ilícito que venha a ser praticado durante o pleito. “Nós passamos à população essa mensagem para que tomem cuidado com confusões, se afastem de momentos que não sejam adequados para a realização do pleito eleitoral”, disse, em meio às demonstrações de uso do equipamento hoje (28) no estádio Mané Garrincha.

O chefe de Repressão e Combate ao Crime Organizado da PF, Gustavo Buquer, disse que os drones começarão a operar no sábado (1º), de forma a evitar, já em um primeiro momento, essas práticas criminosas. Segundo ele, a quantidade de drones será suficiente para cobrir todo o DF, bem como a região no entorno da capital, auxiliando eventuais ações policiais em terra.

Notícias relacionadas:

O chefe de Repressão e Combate ao Crime Organizado da PF, Gustavo Buquer, disse que os drones começarão a operar no sábado (1º), de forma a evitar, já em um primeiro momento, essas práticas criminosas. Segundo ele, a quantidade de drones será suficiente para cobrir todo o DF, bem como a região no entorno da capital, auxiliando eventuais ações policiais em terra.

Segundo a PF, o equipamento tem capacidade de voar em “elevada altitude”, sem ser percebido. Os drones têm câmeras “capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez”.

Tags:

DF | Drone | Eleições | Eleições 2022 | PF | Política