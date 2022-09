BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal (PF) terá drones espalhados pelo Brasil durante o final de semana das eleições, para auxiliar na operação contra crimes eleitorais.

Segundo a superintendência da PF no Distrito Federal, os aparelhos vão começar a voar no sábado. Por questões de segurança, a força não divulga quantas equipes estarão em campo, nem em quais pontos.

"Eles têm capacidade inclusive para identificar pessoas, captar imagens de maneira que a gente possa depois, em terra, buscar essas pessoas que estão cometendo crimes, inclusive caso elas venham tentar invadir algum local", afirmou o delegado chefe da delegacia de combate ao crime organizado do DF, Gustavo Buquer.

Segundo o presidente do Tribunal Regional Federal, Roberval Belinati, o foco principal é "coibir a propaganda ilegal, a boca de urna e o transporte ilegal de eleitores". "O objetivo da Justiça Federal é assegurar eleições limpas, transparentes, seguras e pacíficas. O que não queremos é que ocorram atos de violência", completou.

Na noite de sábado (1º) para o domingo (2) de votação, as equipes farão também patrulhamento noturno contra os chamados derrames ?o despejo de santinhos em grande quantidade próximo aos colégios eleitorais, às vésperas do dia de eleição.

Os equipamentos são variados, já que foram adquiridos pela PF ao longo dos últimos anos. Podem custar até R$ 250 mil e voar a até 400 metros de altura.

Os aparelhos não são capazes de transmitir as imagens em tempo real, mas o operador consegue enviar as fotos para o comando da operação assim que as registrar, que pode acionar uma equipe de solo para atuar contra o delito. Cada equipe de drones tem de dois a três agentes.