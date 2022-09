GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Circula nas redes sociais um vídeo falso sobre o ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmando que, "após virar meme na internet, [ele] vai a Brasília pedir ao seu amigo Bolsonaro a demissão do diretor do IBGE".

O meme citado no conteúdo falso é sobre o candidato ter se autodeclarado pardo em seu registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e aparecido com a pele bronzeada na TV Globo local na semana passada, o que causou desgate na campanha.

O post verificado aqui edita fala do político durante participação em entrevista ao portal Bahia Notícias, em 19 de setembro. Na ocasião, ele comentava o fato de ter tido sua propaganda eleitoral suspensa por um período e cita reunião com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para discutir o assunto.

No trecho da gravação manipulada, o ex-prefeito afirma que "vai apresentar o que aconteceu e está acontecendo" e que "não iria citar nomes, mas os nomes são conhecidos". No início e no fim da filmagem, aparece o título de um texto que afirma "ACM Neto irá a Brasília para reunião com Bolsonaro". A publicação, de 2020, é sobre a pandemia, nada tem a ver com o IBGE.

Procurada, a assessoria do candidato não retornou o contato com a reportagem.

Na pesquisa Datafolha mais recente para o governo do estado, ACM Neto lidera com 48% das intenções de voto contra 31% do segundo colocado, o petista Jerônimo Rodrigues.