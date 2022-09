SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O blogueiro bolsonarista e candidato a deputado federal pelo Paraná Oswaldo Eustáquio Filho lidera uma campanha contra a candidatura do ex-juiz Sergio Moro ao Senado pelo mesmo estado. Os dois são filiados ao União Brasil.

O posicionamento provocou uma ruptura dentro do partido, segundo Eustácio. "Estou sendo agredido verbalmente por integrantes da ala pró-Moro dentro do partido, mas tenho uma ala bolsonarista que me parabeniza e vamos apoiar [a candidatura de] Paulo Martins [Podemos]", conta ele.

Sergio Moro, então pré-candidato à Presidência, durante ato de filiação de integrantes do MBL ao Podemos, em SP - Adriano Vizoni - 26.jan.2022/Folhapress

Procurado, Moro diz que as colocações de Eustáquio são "absolutamente infundadas".

O blogueiro bolsonarista diz que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) "precisa dos votos da direita conservadora [para se eleger] e está querendo ser o ?Bolsomoro?".

Ele cita um dos vídeos da campanha de Moro em que o ex-magistrado diz que "traição é abandonar seus princípios e valores". E também afirma: "Em relação ao Bolsonaro, nós temos o mesmo adversário".

Em suas peças de campanha, Sergio Moro está adotando um discurso contra o Partido dos Trabalhadores e pedindo união entre os eleitores do presidente e do governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), que tenta a reeleição. Ele ainda se descreve como o único capaz de "derrotar a aliança da velha política" em uma eleição polarizada.

"Não aceitamos que ele vá no nosso meio dizer que ele apoia [os mesmo princípios de] Bolsonaro. É mentira. O Sergio Moro é um traidor, e o bolsonarista que votar nele vai estar traindo o presidente", afirma Eustáquio, que diz que Moro está "desautorizado" de usar qualquer imagem sua na campanha.

E segue: "Ele está sendo desonesto e desleal, que é uma questão cíclica na vida dele. E não representa nossos valores conservadores de direita".

Eustáquio é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e chegou a ser preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele já foi filiado ao Partido da Mobilização Nacional e, no ano passado, foi expulso do PTB após uma briga com aliados de Roberto Jefferson.