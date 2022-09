SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo de São Paulo ganhou direito de resposta por um vídeo em que seu adversário Rodrigo Garcia (PSDB) dizia que o adversário havia comparado escolas de tempo integral a presídios.

O tucano perdeu inserções e precisará postar a decisão no Twitter. Segundo o TRE, a fala foi distorcida, pois Tarcísio se referia à estrutura dos prédios.

"Quando compreendida a frase impugnada no contexto do discurso, desponta sem sombra de dúvidas que a crítica foi direcionada à falta de professores e equipamentos em escolas de tempo integral no Estado de São Paulo e não ao mero conceito de escolas em tempo integral", diz a juíza Maria Cláudia Bedotti, em sua sentença.

Tarcísio e Rodrigo travam uma disputa apertada por uma vaga no segundo turno.