SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião com centrais sindicais na terça-feira (27), Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que muitos dos que se mostram "valentes" em redes sociais não têm coragem na vida real, e que por isso não crê em eventos atípicos em termos de violência no dia da eleição.

Nesta quarta-feira (28), Moraes determinou o envio do relatório sobre urnas eletrônicas do PL, sigla de Jair Bolsonaro, ao inquérito das fake news horas depois de o material se tornar público.

Participaram da conversa na terça presidentes de UGT, Força Sindical, CUT, CSB, CTB e NCST, que disseram ter saído convencidos de que Moraes tem um plano de segurança estruturado e detalhado para o dia das eleições.

As centrais pediram a Moraes o fechamento das atividades dos clubes de tiro nos dias que antecedem e sucedem o pleito no primeiro e no segundo turnos. Ele ficou de dar uma resposta até sexta-feira (30).

"Ele nos passou muita tranquilidade, até nos convenceu de que está tudo sob controle e que não tem motivo para preocupação", diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical.

Foi um encontro muito cordial e produtivo. Ele nos disse que as eleições serão idênticas a todas as anteriores", afirma Ricardo Patah, presidente da UGT.