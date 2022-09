SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT), participou da Sabatina Folha de S>Paulo/UOL nesta quinta-feira (29) e discordou dos petistas sobre o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. Ele afirmou que não aconteceu um golpe, apesar de entender que houve uma injustiça.

Primeiro, o ex-governador de São Paulo contou que se posicionou contra o impeachment dentro do PSDB, partido que integrava na época. "Na época eu tive conversas com a direção partidária dizendo: eu não apoiaria essa questão do impeachment, espera terminar o mandato, não vejo as razões para isso".

Depois, o candidato a vice analisou a questão que impulsionou o impeachment, chamada de "pedalada fiscal". Ele entende que a punição correta seria tornar o governante inelegível futuramente e portanto houve uma injustiça, mas não um golpe, como dizem os petistas.

"Você não pode dizer que foi golpe porque quem presidiu foi o Supremo Tribunal Federal. Se perguntar se foi injusto, eu acho que foi. Foi injusto, porque na realidade a Dilma é uma pessoa correta, honesta, aliás, com quem eu tive sempre um bom relacionamento, fizemos 'N' parcerias. Eu era sempre criticado por tratá-la bem", declarou Alckmin, concluindo que a legislação do impeachment precisa ser aperfeiçoada.

