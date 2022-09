BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (29) barrar a candidatura do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL) à Câmara dos Deputados. O plenário acompanhou o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia.

A decisão atende a uma manifestação em que o MPE (Ministério Público Eleitoral) questionou decisão do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), que havia deferido o registro da candidatura do ex-governador, condenado por improbidade administrativa.