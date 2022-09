BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou recurso apresentado pelo ex-governador Agnelo Queiroz (PT-DF) e manteve a rejeição do registro da candidatura dele a deputado federal.

Na mesma sessão desta quinta-feira (29), os ministros também mantiveram o indeferimento da candidatura ao governo de Sergipe de Valmir de Francisquinho (PL). Ele lidera pesquisa do Ipec divulgada no último dia 22, com 29% das intenções de voto.

Por 4 votos a 3, o TSE também manteve a candidatura de Paulo Octávio (PSD) ao governo do DF.

Pesquisa Ipec divulgada na terça-feira (27) mostra Paulo Octávio em quarto lugar, com 8% das intenções de voto.

Na mesma sessão, o TSE manteve decisão do corregedor da Justiça Eleitoral de retirar trechos da "superlive" promovida pela candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também chancelou o aval para direito de resposta a Lula na Jovem Pan.