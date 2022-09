SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Circula no WhatsApp vídeos com informações falsas sobre o voto na urna eletrônica. Conteúdos semelhantes afirmam que, se o eleitor clicar na tecla "confirma" logo que aparece uma mensagem para conferir o voto, a escolha será anulada.

"Se você apertar a tecla verde [confirma], porque não é 'confirma', é 'confira', você perde o seu voto, o seu voto é anulado", desinforma a autora de uma das versões da gravação falsa, que se apresenta como Sheila.

No simulador de voto na urna eletrônica disponibilizado no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), qualquer pessoa pode conferir e praticar o passo a passo de como funciona o processo no dia da votação. Ao fazer o teste, é possível verificar que é, sim, preciso clicar na tecla verde, a de "Confirma", após a escolha de cada candidato.

Nesta eleição, serão cinco cargos em disputa, que devem ser digitados nesta ordem na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.