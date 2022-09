SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro e a avaliação negativa de seu governo se refletem também no grau de desconfiança pela população em relação ao que ele fala, mostra pesquisa do Datafolha.

Levantamento do instituto feito de terça-feira (27) até esta quinta-feira (29) aponta que 51% dos eleitores nunca confiam no que Bolsonaro fala, ante 21% que dizem que sempre confiam.

Na semana passada, o placar estava em 52% a 21%.

Dizem que "às vezes" confiam no que o presidente fala 26%, mesma taxa da sondagem anterior.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O auge da desconfiança sobre as declarações do presidente ocorreu no fim de 2021, quando atingiu 60% dos entrevistados.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 6.800 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-09479/2022.

Nesta rodada, 52% disseram que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Na pesquisa de avaliação do governo, 44% consideram seu governo ruim ou péssimo.