SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Márcio França (PSB) lidera a corrida para o Senado em São Paulo, com 47% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29).

Marcos Pontes (PL) está em segundo lugar, com 30% dos votos válidos. Neste ano, cada estado elege apenas um senador para a Casa.

Considerando aqueles que não sabem em quem votar e os que declaram voto em branco, nulo ou nenhum, são 28% os que ainda não têm um candidato definido para o Senado a três dias da eleição.

Na pesquisa anterior, de 22 de setembro, França tinha 45%, e Pontes, 27% de votos válidos --que são os que contam na totalização dos votos das urnas.

No início da série do Datafolha, em 1º de setembro, França tinha 45% dos votos válidos, ou seja, mantém uma estabilidade. Já Pontes tem uma trajetória de alta: ele tinha 20% naquela pesquisa.

França, ex-governador de São Paulo, é apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integra a chapa de Fernando Haddad (PT) --sua mulher, Lúcia França (PSB), é candidata a vice-governadora.

Já o ex-ministro e ex-astronauta tem Jair Bolsonaro (PL) como padrinho e quer eleger Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Palácio dos Bandeirantes.

No segundo pelotão, ainda considerando os votos válidos, estão Janaina Paschoal (PRTB) com 5%; Aldo Rebelo (PDT) e Edson Aparecido (MDB) com 4% cada; Antônio Carlos (PCO) e Vivian Mendes (UP) com 3%; Ricardo Mellão (Novo) com 2%; e Professor Tito Bellini (PCB) e Dr. Azkoul (DC) com 1%.

A candidatura coletiva do PSTU, Mancha Coletiva Socialista, não pontuou.

Considerando o total de votos, França tem 34% (31% na anterior), e Pontes marca 21% (19%). Em seguida aparecem Janaina (4%), Edson e Aldo (3% cada), Antônio e Vivian (2% cada), Mellão e Tito (1% cada). Dr. Azkoul e PSTU não pontuam.

Outros 13% declararam voto branco ou nulo, e 15% não sabem.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas, em 85 cidades do estado, de terça-feira (27) a quinta-feira (29). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-07547/2022.