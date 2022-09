SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Aliança Nacional LGBTI e o grupo Sleeping Giants Brasil acionaram dois candidatos do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, no TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) por vídeos com conteúdo ofensivo à comunidade. Os bolsonaristas Cabo Junio Amaral e Cristiano Caporezzo aparecem em um vídeo no qual mulheres transexuais são chamadas de "boneca".

A ação pede que o conteúdo seja removido e solicita que as redes sociais também sejam acionadas para deletar o material. No vídeo, Cabo Junio, que é candidato à reeleição para a Câmara, declara apoio ao aliado que tenta uma vaga na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais). Em um dos trechos compilados na gravação, Caporezzo reproduz uma fala considerada transfóbica.

"A gente tá discutindo se um marmanjo que porque diz que acha que é uma boneca pode utilizar o banheiro de uma mulher. Tá de brincadeira. Que palhaçada é essa, colocando as nossas mulheres e as nossas crianças em risco de serem estupradas", diz o candidato.

"Os trechos escolhidos na propaganda veiculada pelos Representados são, portanto, propositais, traduzindo a defesa de pautas discriminatórias. É evidente que o comportamento discriminatório contra mulheres e pessoas LGBTQIA+ não são incidentais, mas traduzem o posicionamento de tais candidatos", argumenta a Aliança na ação.

O grupo sustenta que a propaganda é "expressamente vedada pela legislação eleitoral". Isso porque a Lei Eleitoral estabelece que "não serão toleradas propagandas que veiculem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra pessoa em razão de sua deficiência".