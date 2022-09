SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou confronto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no terceiro bloco do debate promovido pela TV Globo, e convidou o empresário Felipe d'Avila, candidato pelo Novo. O tema a ser escolhido era livre.

O mandatário então decidiu falar sobre economia com D'Ávila.

"Completamos três meses de inflação negativa, o PIB está para cima, a gasolina foi lá para baixo, o etanol também, temos realmente criando emprego no Brasil. A previsão é nós criamos esse ano, o Brasil criar três milhões de novos empregos. Qual a sua preocupação se o governo cair na mão da esquerda? Aconteceria o mesmo que está acontecendo em outros países da América do Sul onde o caos tem se feito presente?", disse Bolsonaro.

O empresário respondeu a Bolsonaro.

"Bom, seria um desastre, é mais estado intervindo na economia, prejudicando o mercado, separando o Brasil das cadeias globais de valor, ou seja, é tudo o que nós não queremos. Nós precisamos avançar com a agenda liberal", ressaltou, em seguida.