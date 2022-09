SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os eleitores terão um tempo extra para conferir o voto na urna eletrônica, na eleição deste domingo (2).

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pela primeira vez, a urna eletrônica liberará a confirmação do voto após um segundo do preenchimento dos números do candidato para cada cargo.

Ainda segundo o tribunal, a cada confirmação de voto para cada cargo em disputa no pleito desse ano, a urna emitirá um som breve.

Ao fim, depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho emitirá o clássico som, mas por um período mais longo.

"Foi introduzido para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer", afirma chefe da seção de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra.

Além do cargo de presidente, estão em disputa os cargos de deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador e governador.