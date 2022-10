SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec realizada com entrevistas em domicílios, contratada e divulgada nesta sexta-feira (30) pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, aponta o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) liderando a corrida pelo governo do Estado com 40% dos votos válidos. Em segundo lugar está o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), com 30%.

Em relação à pesquisa anterior, porém, Leite caiu quatro pontos percentuais. Em 26 de setembro ele tinha 44% dos votos válidos. Já Onyx oscilou positivamente na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, saindo de 29% para 30%. Este cenário é correspondente ao cenário estimulado, ou seja, quando os eleitores recebem uma lista de candidatos para apontar o seu escolhido.

Edegar Pretto (PT), que está em terceiro lugar, cresceu três pontos percentuais. Antes, tinha 15% e agora aparece com 18%. Os demais candidatos estão empatados entre si na margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.808 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 28 e 30 de setembro, com custo de R$ 147.349,15. A confiabilidade, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RS-04427/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Cenário de primeiro turno

Votos válidos

Eduardo Leite (PSDB) - 40%

Onyx Lorenzoni (PL) - 30%

Edegar Pretto (PT) - 20%

Luis Carlos Heinze (PP) - 4%

Roberto Aguenta (PSC) - 2%

Carlos Messalla (PCB) - 1%

Ricardo Jobim (Novo) - 1%

Vicente Bogo - (PSB) - 1%

Vieira da Cunha (PDT) - 1%

Rejane de Oliveira (PSTU) - 0%

Estimulada - Votos totais

Eduardo Leite (PSDB): 36%

Onyx Lorenzoni (PL): 27%

Edegar Pretto (PT): 18%

Luis Carlos Heinze (PP): 4%

Roberto Argenta (PSC): 2%

Carlos Messalla (PCB): 1%

Ricardo Jobim (Novo): 1%

Vicente Bogo (PSB): 1%

Vieira da Cunha (PDT): 1%

Rejane de Oliveira (PSTU): 0%

Brancos e nulos: 2%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Segundo turno

O Ipec também testou três cenários de segundo turno para governador do Rio Grande do Sul. O resultado aponta para a vitória de Leite tanto contra Onyx, quanto contra Edegar Pretto. No embate entre o ex-ministro e o petista, Onyx sairia vencedor.

Cenário 1

Eduardo Leite (PSDB): 50%

Onyx Lorenzoni (PL): 37%

Brancos e nulos: 9%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Cenário 2

Eduardo Leite (PSDB): 52%

Edegar Pretto (PT): 30%

Brancos e nulos: 12%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenário 3

Onyx Lorenzoni (PL): 44%

Edegar Pretto (PT): 36%

Brancos e nulos: 11%

Não sabe/Não respondeu: 9%