SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório estadual do União Brasil em São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira (5) apoio ao candidato ao governo de São Paulo do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Segundo o presidente estadual do partido, Antonio Rueda, o apoio se estende à candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

O partido é o terceiro desde o último domingo (2) a declarar apoio a Tarcísio, que terminou o primeiro turno na liderança. "Temos conversas com o Podemos também", disse o candidato.

Tarcísio é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) e teve 42,3% dos votos. Ele enfrenta Fernando Haddad (PT), que teve 35,7%, e é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em coletiva de imprensa organizada no comitê em São Paulo, Tarcísio afirmou que o apoio da União Brasil chegou a ser cogitado no primeiro turno, mas não foi concretizado. "Felizmente, no segundo turno, conseguimos viabilizar essa parceria e ficamos mais fortes", disse.

Mais cedo, o MDB também declarou apoio a Tarcísio no estado. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), participou do evento de formalização do apoio.

Na manhã desta quarta-feira, o vice de Tarcísio, Felício Ramuth (PSD), recebeu apoio de 24 prefeitos da região do Vale do Paraíba.

Segundo Tarcísio, há uma onda de adesão de prefeitos paulistas à sua candidatura. "Há uma convergência com a ideia de governo", disse.

O prefeito de São Bernardo do Campo (ABC), Orlando Morando (PSDB), e de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também formalizaram apoio à candidatura de Tarcísio.

Sobre a possibilidade do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), voltar a integrar o União Brasil, Tarcísio desconversou.