RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo DiCaprio, 47, parabenizou as indígenas Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Sonia Guajajara (PSOL-SP), após terem sido eleitas deputadas federais.

Em publicação no Twitter, o astro de Hollywood citou as novas parlamentares, únicas representantes indígenas eleitas no último domingo (2).

"Parabéns para Sonia Guajajara pela conquista de uma cadeira no Congresso Brasileiro, fazendo história como a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Essa representação é essencial para garantir que os direitos dos povos indígenas, os guardiões de nossas florestas, sejam reconhecidos e garantidos", disse ele.

Após a postagem, ela agradeceu o ator. "Eita, minha gente! Estamos muito internacionais! Muito lindo saber que nossa voz e nossa luta está ecoando no mundo todo. Como sempre digo, lutar pela Amazônia e nossa biodiversidade é cuidar do futuro de todo o planeta. Obrigada, Leo!", afirmou.

DiCaprio também fez uma publicação dedicada a Célia: "Parabéns, Célia, uma das duas mulheres indígenas a conquistar assentos no Congresso do Brasil. A Amazônia e a saúde de nosso planeta estão em ótimas mãos com essas duas líderes incríveis".

"O cuidado com nossos biomas não impacta somente o Brasil, impacta toda a humanidade. Nossa vitória é pela Mãe Terra", disse a indígena.

O astro de cinema é um defensor do meio ambiente e crítico ao desmatamento da Amazônia. Em diversas situações, ele se manifestou preocupado com a devastação da floresta brasileira.

Embora o ator tenha citado Sonia como a primeira mulher indígena no Congresso brasileiro, Joênia Wapichana foi eleita em 2018, no entanto não conseguiu se reeleger nas eleições de domingo. O primeiro a ocupar uma cadeira foi Mario Juruna, eleito em 1982 pelo Rio de Janeiro.