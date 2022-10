SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), reagiu com desdém nesta quinta-feira (6) ao ser questionado sobre o apoio de Simone Tebet (MDB) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição.

"Ah, não sei... Quem é Tebet? Ah, a lá do... É decisão dela", respondeu Bolsonaro durante atividades de campanha no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Tebet ficou em terceiro lugar na disputa pela chefia do Executivo federal. Ela recebeu 4,9 milhões de votos (4,16%). Na quarta (5), a emedebista manifestou apoio crítico a Lula no duelo com Bolsonaro.

Na visão da senadora pelo Mato Grosso do Sul, que ficará sem mandato em 2023, "não cabe a omissão da neutralidade" em relação ao embate no segundo turno.

Indagado sobre o ex-presidente Michel Temer (MDB), Bolsonaro que "há previsão de conversar com ele nos próximos dias".

Posteriormente, o postulante à reeleição foi informado por jornalistas de que Temer já havia desmentido informações de um possível apoio à sua candidatura. "Tudo bem, então eu não converso com ele."

"Eu vi na imprensa que ele iria votar em mim. Agora, eu nunca tive problema com o Temer... Mais grave, por assim dizer. É um ex-presidente que já recebi algumas vezes aqui. Não vi nenhum sinal de rompimento por parte dele."