SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova pesquisa Datafolha mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu o maior patamar de confiança plena em suas declarações registrado ao longo do mandato. Uma parcela de 28% responde acreditar sempre no que diz o mandatário, que tenta a reeleição no segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na semana passada, a taxa era de 21%.

Segundo o levantamento, 46% dos eleitores nunca confiam nas declarações do presidente, um recuo na comparação com a rodada anterior, finalizada no último dia 29, quando o índice estava em 51%.

Ainda de acordo com o instituto, 25% dizem acreditar às vezes nas falas de Bolsonaro (eram 26%). Um total de 1% não sabe (o percentual também que era de 1% na pesquisa anterior).

O auge da desconfiança sobre as declarações do presidente ocorreu no fim de 2021, quando atingiu 60% dos entrevistados. No caso da confiança plena, o recorde anterior era de agosto de 2020, quando 22% responderam acreditar totalmente nas declarações do chefe do Executivo.

Realizado entre quarta-feira (5) e esta sexta (7), o levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. O instituto ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.