Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. Eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): O candidato vai participar das comemorações da Romaria Fluvial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A agenda começa às 6h45.

Lula (PT): O candidato vai fazer caminhada, às 10h, em Campinas (SP), acompanhado do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, e do candidato a governador do estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. A concentração será no Largo do Pará e a caminhada seguirá até o Largo do Rosário. Antes da caminhada, o ex-presidente concederá entrevista à imprensa, no Sindiquinze.

Tags:

Agenda de Candidatos | Eleições 2022 | Política | Segundo Turno