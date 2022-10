RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira pesquisa Datafolha de segundo turno destas eleições mostra que Jair Bolsonaro (PL) lidera numericamente, mas empata tecnicamente com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto do Sudeste.

O presidente tem 47%, e o petista, 44% na região mais populosa do país, onde a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais. O grupo é considerado fundamental para o desfecho do pleito presidencial e tem o maior percentual de indecisos no momento: 7%.

Os adversários também têm empate técnico no Norte, onde Bolsonaro registra 48% e Lula, 45%, com margem de erro de seis pontos.

Na segunda região mais habitada do país, o Nordeste, o ex-presidente continua liderando com folga --66% a 28%, com margem de quatro pontos. Por outro lado, o atual mandatário angaria largas vantagens no Sul e no Centro-Oeste, onde as margens são de cindo e sete pontos, respectivamente.

O levantamento ouviu 2.884 pessoas de quarta (5) até esta sexta (7). No Brasil, 43% do eleitorado está no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte e 7% no Centro-Oeste, segundo o Datafolha.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.

As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.