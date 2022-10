PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Comissão Executiva Estadual do PT do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira (10), uma resolução em que responde à posição do candidato ao governo do estado Eduardo Leite (PSDB) de não revelar seu voto na disputa presidencial, definida na sexta-feira (7).

Leite disputa o segundo turno contra o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL), que teve 37,5% dos votos. O tucano registrou 26,81%, apenas 2.441 votos a mais do que Edegar Pretto (PT).

O PT gaúcho orientou sua militância "a focar no que é central, a eleição de Lula". Para tal, o partido reforçou a orientação para que seus filiados "continuem o diálogo com as lideranças locais dos partidos que apoiaram as candidaturas de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT)". Bolsonaro fez 48,89% dos votos no RS e Lula, 42,28%.

No segundo item da resolução, o PT pede um "combate sem tréguas ao bolsonarismo no Brasil e no Rio Grande" e negrita a orientação: "portanto, nenhum voto a Onyx!"

Por fim, o PT convoca lideranças a um ato em Porto Alegre na próxima quinta-feira (13).

Embora fosse pouco provável, havia a chance de uma união inédita entre PT e PSDB no RS pra fazer frente a Onyx, mas a recusa de Leite em escolher entre Lula e Bolsonaro inviabilizou a aproximação -em 2018, ele havia aberto voto a Bolsonaro.

Apesar disso, Leite telefonou para o ex-governador Tarso Genro (PT) para agradecer sua manifestação de voto, no Twitter, no candidato tucano.