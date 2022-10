- Tarcísio diz que irá destinar mais recursos para as Santas Casas

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o investimento de mais recursos nas Santas Casas do estado. O candidato afirmou que, se eleito, irá trabalhar junto com o governo federal para aumentar os repasses para as irmandades de saúde.

“Vamos trabalhar muito na saúde financeira das Santas Casas, no equacionamento financeiro. Essa é uma das coisas mais urgentes de saúde daqui do estado de São Paulo”, disse, na capital paulista.

O candidato disse ainda que pretende utilizar a capacidade máxima dos hospitais, para evitar que os pacientes precisem se deslocar para cidades distantes para realizar exames. “O que a gente precisa discutir, e que é urgente, é a política de pronto-socorro de porta fechada”, disse.

Notícias relacionadas:

O candidato disse ainda que pretende utilizar a capacidade máxima dos hospitais, para evitar que os pacientes precisem se deslocar para cidades distantes para realizar exames. “O que a gente precisa discutir, e que é urgente, é a política de pronto-socorro de porta fechada”, disse.

Tags:

agenda de candidato | Campanha eleitoral | Eleições | Eleições 2022 | Política | São Paulo | Tarcísio de Freitas