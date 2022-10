SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Simone Tebet (MDB), a deputada federal eleita Marina Silva (Rede) e o economista Arminio Fraga vão se reunir, na próxima segunda (17), em São Paulo, com um grupo seleto de pessoas que apoiaram a candidatura de Tebet no primeiro turno e agora estão em dúvida sobre em quem votar na segunda rodada do pleito.

O objetivo é que os três apontem os motivos que os levaram a apoiar a chapa Lula-Alckmin para a Presidência.

A iniciativa do encontro é da advogada Maria Stella Gregori, dos editores Marisa Moreira Salles e Tomas Alvim, da socióloga Neca Setúbal, da ambientalista Teresa Bracher e de Ana Paula Guerra.

"Esperamos que esta conversa traga a todos mais elementos para decidir como contribuir para um país melhor nos próximos quatro anos", diz o texto do convite, que está sendo enviado nesta semana.

A ideia dos organizadores é que o encontro seja um espaço de conversa e escuta.