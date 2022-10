SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou dois diretores para a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) no apagar das luzes de seu mandato.

As indicações de Marcio Rea como diretor de Assuntos Institucionais e de Luis Carlos Moraes Caetano como diretor de Procedimentos e Logística foram publicadas no Diário Oficial do estado na última sexta-feira (7), menos de uma semana após ele ser derrotado no primeiro turno.

Os mandatos são de quatro anos, ou seja, os novos diretores, que ainda precisam ser aprovados pela Assembleia Legislativa, exercerão praticamente todo seu período na agência na gestão do sucessor de Garcia, seja ele Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Fernando Haddad (PT).

A diretoria de Rea estava vaga há quatro meses, e a de Caetano, há cerca de um mês. A Artesp tem entre suas responsabilidades as concessões bilionárias de rodovias do Estado de São Paulo.

Procurada, a assessoria de Garcia não respondeu se ele informou ou consultou os dois candidatos que passaram para o segundo turno sobre as indicações. Na semana passada, o governador exigiu de seus secretários que comuniquem aos novos titulares das suas pastas sobre medidas que causem impacto futuro.

"Rodrigo Garcia é governador até 31 de dezembro de 2022 e continuará cumprindo suas atribuições, entre elas nomeações totalmente dentro da lei, para dar continuidade às ações de governo em benefício do estado de São Paulo", afirma o governo em nota.

"É sua responsabilidade administrar o governo do estado, caso contrário deixaria de cumprir a legislação vigente e cometeria prevaricação", diz a assessoria.