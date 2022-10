SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos) listou futuros secretários de seu eventual governo, caso vença o segundo turno contra Fernando Haddad (PT).

Em entrevista ao canal do YouTube Talk Churras, do apresentador Paulo Mathias, ele deu indicações fortes de que o ex-ministro Guilherme Afif Domingos, coordenador de seu programa de governo, estará no secretariado.

Também citou o ex-deputado Eleuses Paiva para a pasta da Saúde, dizendo ser "um grande nome para o secretariado". Da mesma forma, afirmou que Rosana Valle, que cuida de propostas para as mulheres, é "um grande nome, uma grande possibilidade" para a equipe de governo.

Na área econômica, o mais cotado para a Fazenda é Samuel Kinoshita, que trabalhou com o ministro Paulo Guedes, enquanto Rafael Benini tende a ir para uma área de infraestrutura.

"[Benini] Foi diretor da Artesp [Agência de Transporte do Estado de São Paulo], tem me auxiliado, com certeza, vai estar no time", afirmou Tarcísio.