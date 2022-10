- Haddad recebe apoio de vereadores da Baixada Santista

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu na tarde de hoje (11) o apoio de 20 vereadores de cidades da Baixada Santista. O candidato, que visitou nesta terça-feira a cidade de Santos (SP), ainda teve encontro com militantes e movimentos sociais, na Praça Mauá.

“Nós temos uma obrigação de, até dia 30, defender muito a chapa Lula-Alckmin, Haddad-Lúcia França porque as duas eleições estão muito combinadas. As pessoas que vão votar no Lula em geral vão votar em mim, porque vai ser a primeira vez que vamos ter dois governos super sintonizados e progressistas governando o país”, disse Haddad.

O candidato também afirmou ser contra a privatização do controle de empresas como a Sabesp e o Porto de Santos. “Aqui no porto de Santos podemos também fazer parcerias em relação aos terminais, mas sem perder o controle da autoridade portuária”, disse.

Tags:

agenda de candidato | Campanha eleitoral | Eleições | Eleições 2022 | Fernando Haddad | Política | São Paulo