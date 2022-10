SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou do cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), também proíbe que os secretários estaduais tenham qualquer contato com ele, seja físico ou virtual.

Um comunicado sobre essa restrição foi transmitido pela procuradora-geral do Estado, Sâmia Suruagy, à equipe de governo nesta terça-feira (11), após o afastamento de Dantas determinado pela ministra Laurita Vaz.

Isso fez com que nenhum integrante da equipe de governo comparecesse a um comício de Dantas na noite de terça em Maceió. Apesar de afastado, ele teve autorização para manter sua campanha à reeleição.

Os secretários, por enquanto, têm lidado com o vice-governador, José Wanderley Neto, que assumiu o comando do estado interinamente.

Dantas foi afastado sob acusação de liderar um esquema de desvio de recursos de funcionários fantasmas da Assembleia do estado e de prefeituras. Ele apresentou recurso da decisão do STJ, que deve ser apreciado na quinta-feira (13).