SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede Record decidiu cancelar o debate que estava marcado para o dia 22 de outubro entre os candidatos que disputam o segundo turno do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

Em comunicado enviado às campanhas, a emissora alega que o cancelamento ocorreu "devido a dificuldades na agenda dos candidatos ao governo de São Paulo".

A campanha de Haddad afirma que não houve problema de agenda por parte do petista, e que o cancelamento ocorreu exclusivamente em razão da desistência de Tarcísio.

O ex-ministro da Infraestrutura já disse que não vai comparecer a outros eventos organizados por TVs, como uma entrevista ao Roda Viva na próxima segunda-feira (17) e um debate do SBT. Ele deve participar apenas do debate da TV Globo, na última semana de campanha.

No caso do Roda Viva e do SBT, o espaço oferecido a Haddad foi mantido, o que não ocorreu com a Record, segundo a campanha petista. A emissora é próxima do bolsonarismo.