SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder o marido e ficar temporariamente afastada das atividades políticas nos primeiros dias da campanha no segundo turno, a candidata a governadora de Pernambuco pelo PSDB, Raquel Lyra, anunciou nesta quarta-feira (12) mais uma pausa por motivos de saúde.

Raquel cancelou os compromissos desta quinta-feira (13) para acompanhar a internação hospitalar do filho de 12 anos.

Segundo a assessoria de imprensa da candidata, João precisou se submeter a uma cirurgia para retirada do apêndice, em um hospital de Recife.

O marido da candidata, Fernando Lucena, 44, morreu na manhã do dia 2 de outubro, em Caruaru, no interior de Pernambuco. O empresário teve um mal súbito no dia do primeiro turno das eleições.

Raquel é ex-prefeita de Caruaru, maior cidade do interior do estado. Ela concorre ao governo estadual pela primeira vez e disputa o segundo turno com a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade).

Antes de anunciar a pausa de um dia na campanha, Raquel afirmou, em uma live, que não vai apoiar nenhum dos candidatos à Presidência da República.

"A minha maior preocupação é com o povo de Pernambuco", disse. "Eu quero ser, junto com o nosso time, instrumento da mudança verdadeira que Pernambuco precisa".

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, apoia a candidatura de Marília Arraes. Lula estará na sexta-feira (14) em Recife para um ato político ao lado da candidata.

O PT cogitou apoiar Raquel no segundo turno, mas o apoio de vereadores e deputados bolsonaristas à candidatura dela inviabilizou a aliança, segundo petistas.

Também estava em jogo o apoio a Eduardo Leite (PSDB) no segundo turno para o Governo do Rio Grande do Sul contra Onyx Lorenzoni (PL). Leite, no entanto, não declarou voto em Lula.