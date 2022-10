SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parcela dos brasileiros que indica que sua vida ficará melhor se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer a eleição supera o grupo que diz acreditar que uma vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) é que iria melhorar sua vida.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14), mostra que 41% afirmam que a vida ficará melhor com Lula eleito. Já 27% indicam que a vida vai melhorar com a reeleição de Bolsonaro.

Para 32%, a vida irá piorar com Lula, enquanto 35% veem sua vida pior com Bolsonaro.

Aqueles que dizem que a vida continuará igual são 22% caso o petista vença e 34% na hipótese de o bolsonarista sair vitorioso.

No caso de Lula ser eleito, 6% não souberam responder. Já para Bolsonaro foram 4%.

O Datafolha havia feito essa pergunta antes do primeiro turno, em pesquisa de 22 de setembro. Desde então, aumentou o índice daqueles que veem sua vida pior com Lula, de 27% para 32%. Também aumentou a parcela que vê sua vida melhor com Bolsonaro, de 21% para 27%.

Naquela ocasião, 43% viam a vida melhor com Lula, 23% igual, 27% pior e 6% não sabiam.

Já para Bolsonaro eleito, 21% opinaram que a vida iria ficar melhor, 36% igual, 39% pior e 4% não sabiam.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 2.898 pessoas, de quinta-feira (13) a esta sexta, em 180 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01682/2022. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Tags:

Bolsonaro